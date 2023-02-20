對抗日美韓轟炸機訓練？北韓突然宣布洲際彈道飛彈發射

Newsfrom Japan

【首爾時事】北韓的朝鮮中央通訊社（KCNA）19日報導指出，北韓18日成功進行了現有洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-15」的試射演習。它是在沒有提前通知各單位發射計劃的情況下「突擊」進行。另一方面，19日，美國空軍和航空自衛隊與韓國空軍，分別在日本海和朝鮮半島上空進行包括美軍「B1B戰略轟炸機」在內的聯合演習。緊張局勢可能升級。

根據該通信社報導，去年11月負責洲際飛彈「火星-17」發射試驗的洲際飛彈部隊，於18日凌晨奉命待命，當天上午8點，由朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長（總書記）金正恩下達命令發射。

此次發射演習由最近確認存在的「飛彈指揮部」指揮，於18日下午從平壤以高角度高空彈道發射。最高飛行高度約5770公里，飛行距離約990公里，飛行時間約67分鐘，準確降落在日本海內的目標海域。該通訊社強調，這是「這是構築對敵對勢力致命核反擊能力努力之實證」。



18日下午，於平壤國際機場舉行的洲際彈道導彈（ICBM）「火星15」發射訓練。（朝鮮通信・時事）



北韓的洲際彈道導彈（ICBM）「火星15」展示＝2018年2月、平壤（朝鮮中央通信發布）（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]