北韓再發射2枚短程彈道飛彈＝金正恩妹妹金與正警告不排除發射進「太平洋」

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【首爾時事】據韓國軍方表示，北韓20日早上7點至7點11分左右（與日本時間相同）從該地區向日本海再發射2枚短程彈道飛彈，地點位於該國西部的平安南道肅川市一帶。根據推測，兩者都位於日本專屬經濟區（EEZ）之外。朝鮮中央通訊社（KCNA）報導稱，北韓軍方發射了兩個「超大型多管火箭炮」，並聲稱這是對抗「戰術核攻擊的手段。

朝鮮勞動黨副部長金與正，20日通過該通訊社發表聲明指出。對魚美軍在朝鮮半島周邊部署戰略武器表示不滿，她並進一步指出，「太平洋被用作靶場的頻率，取決於美軍行動的性質」，並不排除對太平洋實施彈道飛彈的射擊。

19日，美軍「B1B戰略轟炸機」與韓國軍方和自衛隊在朝鮮半島及日本海上空等進行聯合演習。對此，朝鮮中央通訊社提及此事，並稱此次飛彈發射是在展示對抗美韓的意志。

根據日本防衛省稱，2枚飛彈的最高飛行高度，分別約為100公里和50公里左右，飛行距離分別約為400公里和350公里左右。日本政府強烈譴責此舉是對地區安全的威脅，並宣布已向「北韓提出嚴正抗議」。



北韓的朝鮮勞動黨副部長金與正＝2022年6月、平壤（AFP時事）

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