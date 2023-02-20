漫畫巨匠松本零士過世，享壽85歲＝「銀河鐵道999」「宇宙戰艦大和號」

Newsfrom Japan

以《銀河鐵道999》等氣勢磅礴的科幻作品而著名，長年深耕國民動漫《宇宙戰艦大和號》等製作的漫畫巨匠松本零士（本名晟＝Akira），於13日上午11點，因急性心衰竭病逝於東京一間醫院，享壽85歲。葬禮已由近親家族執行完畢。主祭者是他的妻子、漫畫家牧美也子。

松本來自福岡縣久留米市。從小就開始畫畫，16歲投稿的「蜜蜂的冒險」，被「漫畫少年」雜誌選為年度最佳新人。高中畢業後從事少女漫畫家工作，1958年移居東京。

1972年，松本憑著4張半榻榻米的寄宿房間青年故事《男童》獲得講談社出版文化獎。1974年開始在電視上播出的《宇宙戰艦大和號》更是一炮而紅，掀起動漫大熱潮。1978年，憑藉描寫少年主角鐵郎與神秘美人梅德爾的冒險故事的《銀河鐵道999》和太平洋戰爭題材的《戰地漫畫系列》獲得小學館漫畫獎。

他曾擔任日本宇宙少年團理事長和郡山市親近科學館（福島縣）等眾多設施的名譽館長，還致力於向孩子們傳達前往宇宙探索的浪漫。

2001年，松本獲得了紫綬褒章，2010年獲得了旭日小綬章，2012年獲得法國藝術和文學騎士勳章。



松本零士

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]