天皇陛下「能首次參加慶賀、我很高興」＝63歲生日的一般參賀―皇居

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天皇陛下63歲生日的一般參賀23日在皇居舉行。過去受到新型冠狀病毒影響，從即位後的首個生日2020年開始起活動就取消，並首次在進入​​令和年代舉行。在與會的參賀者面前，陛下表示：「能夠首次在生日這天收到大家的祝賀，我真的打從心底相當高興」。

陛下在上午前共計3次，與皇后陛下、長女愛子內親王、秋篠宮親王夫婦及其次女佳子內親王等站在皇宮長和殿的陽台上接受祝賀。

陛下稱，今年冬天許多地方遭遇大雪，對此「從心底謹致慰問」。他並稱「我想寒冷的天就快要迎接春天了。希望這對我們每個人每個人來說，都是一個平穩的春天」。

陛下一邊微笑揮手，參賀者們並揮舞著小國旗表示支持。政策解禁下，取消不得出過量聲音限制，下方不時傳來「天皇陛下，萬歲！」的歡呼聲。

宮內廳表示，為了防止病毒傳播，這次採取抽籤，約有4800人被抽中，中籤比率約為12.6。實際參加人數則是共有3963人。由宮內廳劃定參賀者的站立位置，並留有1公尺以上的距離。進場時也被要求戴上口罩並測量體溫。

下午過後，約有4700人前往該廳的廳舍前記帳致意。

皇宮內也舉行慶祝活動，包括天皇和皇后兩陛下一起受到秋篠宮親王及其他皇室成員、三權之長等祝賀。參加活動人數與去年相比顯著增加。另一方面，仍未舉行涉及飲食類的宴會儀式。

當天下午，天皇等在接受駐日大使等外交使團祝賀後，前往位於赤坂御用地（東京都港區）的仙洞御所，訪問了上皇兩夫婦。



慶祝63歲生日的一般參賀中、揮手致意的天皇陛下＝23日上午、皇居



慶祝63歲生日的一般參賀中、揮手致意的天皇陛下＝23日上午、皇居



天皇誕生日造訪的一般参賀民眾。被要求站在指定的位置、距離保持1公尺以上＝23日上午、皇居



為了向上皇兩夫妻就自己生日表示慰問、前往仙洞御所的天皇、皇后兩陛下＝23日下午、東京・元赤坂（代表攝影）

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