俄國侵略烏克蘭滿一年＝聯合國通過決議「務必實現烏克蘭和平」

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【紐約時事】聯合國大會（193國）在當地時間23日下午（日本時間24日上午），就俄國入侵烏克蘭問題召開緊急特別會議，在期望烏克蘭早日實現和平等為宗旨下，包括日本、美國等141國國都表示贊成，以絕大多數通過。包括俄國和北韓在內的7個國家反對。而中國和印度在內的32個國家則投下棄權票。

在即將迎來入侵滿一年之際，超過70%的成員國表示聲援烏克蘭，再次凸顯俄國的國際孤立。

這是聯合國大會在緊急會議上第6度通過關於入侵烏克蘭的相關決議。儘管聯大決議不具有法律約束力，但跟去年10月創下歷史新高時同樣，該決議案獲得最多的贊成國家數量（143個國家）等支持。當投票結果投射到螢幕上時，現場響起一片歡呼聲和雷鳴般的掌聲。

烏克蘭外長庫列巴在投票通過後告訴記者稱「對結果感到滿意」。總統澤倫斯基也在推特上表示，這是「對烏克蘭的支持沒有減弱的強烈訊號」，並感謝投下贊成票的國家。

該決議強調迫切需要炒日實現烏克蘭「全面、公正和持久的和平」。它呼籲俄國軍隊立即撤出該國，並停止對民間設施的襲擊，以及讓被強行驅逐的平民返回家園，並「通過調查和起訴追究」任何在烏克蘭所犯下的罪行。



23日在紐約的聯合國總部上、採納烏克蘭提案的聯合國大會



23日、在紐約的聯合國總部上、對決議案表示歡迎的（右起）烏克蘭外交部長庫列巴、聯合國大使基斯利齊亞等人

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