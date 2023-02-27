滯留國外國會議員GaaSyy表示願意回國＝接受參議院的道歉懲罰

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滯留海外不歸的日本NHK黨參議院議員GaaSyy（本名：東谷義和），已經表示願意回國在全體本會議上向參議院正式道歉。GaaSyy自去年7月首次當選參議院議員以來，一直缺席國會開議。日前參議院已要求公開道歉。

他透過自己的秘書，向參議院營運委員會委員長石井準一遞交文件，稱「我將出席全體本會議，聽從議院指示，宣讀道歉信」。先前他一直表示不接受道歉。如果拒絕道歉，執政黨和在野黨已經正在考慮開除其國會議員資格。

參議院營運委員會，將在27日下午的理事會會議上討論如何處理該問題。本會議預計於3月初召開。

根據國會法規定，如果拒絕出席的最高懲罰是（1）開除，（2）一定期間停止國會議員資格，（3）公開在議場道歉，（4）公開在議場接受譴責。在22日的全體本會議上，參議院決定處以「當眾公開道歉」處罰。議長尾辻秀久並致函GaaSyy最後通牒，命令他出席下一次全體會議。參議院要求在27日之前作出書面答覆。



參議院議員GaaSyy（NHK黨提供）



NHK黨的參議院議員GaaSyy透過秘書提的文件＝27日上午、國會内

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