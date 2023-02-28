日本將放寬中國旅客邊境檢疫＝取消全員檢查改成抽樣

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日本政府27日表示，目前針對中國大陸入境人員執行中的新型冠狀病毒感染的檢查對策，將從3月1日凌晨0時開始起放寬。在去年底中國疫情迅速蔓延後，包括日本人在內的所有來自中國的旅客都必須接受出入境檢查，未來將改成最大程度20%的入境者做抽樣檢查。但是，日方將繼續要求旅客在出發前72小時提交陰性證明。

從防止病毒流入的角度出發，政府持續限定從中國大陸飛往成田、羽田、關西和中部機場的航班數量，並要求航空公司不要增加航班。未來這些措施也將視監測檢疫情況改變的同時取消。

日本內閣官房長官松野博一，27日在記者會上對中國旅客赴日表示，「陽性率一直維持在較低水準，在邊境檢疫中確認的變異株全部是Omicron系列」。他並稱：「這次的變更將基於經驗的積累和每個國家邊境措施的現狀來調整」。

來自澳門和香港的航班，則將與來自其他國家的航班一樣對待。提交已接種疫苗3次證明，或出發前72小時內陰性證明後，即可直接入境。



出席記者會的官房長官松野博一＝27日、首相官邸

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