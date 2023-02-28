日本JAXA新公布候補太空人2名＝46歲世界銀行員與28歲醫生入選

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）28日宣布，現年46歲的世界銀行高級防災專家諏訪理，和28歲的日本紅十字醫療中心醫生米田AYU，已被列入名單新日本太空人候補中。這也是自2009年油井龜美也（53歲）以來，睽違14年來再度選出新的太空人候補。諏訪等人也正參與日本等國的國際探月計劃，很可能成為首個登陸月球的日本人。

當天在東京都舉行的記者會上，米田表示，「高興的同時也感到意外，事後覺得，被選中有一種責任感和使命感，有種擔負責任的感覺」。諏訪因為正在美國工作，因此以遠程參加，他表示「這是重大的職涯轉變。『一定要全力面對這份工作』，對此有著強烈的意欲」。

諏訪出生於東京。2007年從普林斯頓大學研究生院畢業後，在聯合國世界氣象組織（WMO）工作，之後於2014年加入世界銀行。46歲的他也是有史以來被選為候補中年齡最大的人。

米田出生於東京，2019年從東京大學醫學院畢業後，在同間大學醫院工作，之後於2021年4月進入日本紅十字醫療中心。作為女性，她也將成為繼向井千秋、和山崎直子之後的第3位女性太空人。



出席太空人候補記者會的米田AYU（左）與線上參加諏訪理＝28日上午、東京都千代田區



出席太空人候補記者會的米田AYU＝28日上午、東京都千代田區



成為候補太空人的米田AYU與諏訪理（畫面内）＝28日下午、東京都千代田

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