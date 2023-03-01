男性職員以詐欺罪遭求刑＝山口阿武町新冠補助金誤給付案

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日前發生在山口縣阿武町遭到錯誤匯出的新冠病毒補助金4630萬日圓事件中，遭到「電子計算機使用詐欺罪」送檢的男子田口翔（25歲），在28日正式由山口地方法院做出裁決。法官小松本卓以「（取款）為了在網路賭場玩，所導致的犯行等經過完全沒有可寬恕之處」。具體求處田中有期徒刑3年，緩刑5年（求刑4年6個月）。辯方隨即提出上訴。

被告人田口則承認自己取款，但辯方主張，被告人的取款動作，包括在網絡上輸入自己的信用卡資訊等不構成「虛假訊息」，不構成犯罪。認為行為是無罪的。

對此，小松本法官指出，田口並未將錯誤匯款一事即刻通知銀行。「由於正當地行使權力一事應該是由銀行所提供的，因此他的行為等同虛假訊息」。

根據判決書顯示，被告人田口在2022年4月，明知錢被誤轉入其賬戶，仍將錢轉至另一家網路賭場支付機構，企圖獲取不法獲利。



山口縣阿武町公所＝該町提供

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