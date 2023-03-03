新冠檢查・入院等費用未來將本人負擔＝轉為第5類傳染病後逐步推動

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根據在2日確認的消息指出，有關新型冠狀病毒在傳染病法下的地位下調至「5」後的醫療費用，未來將與季節性流感一樣，政府正在考慮原則上於病毒檢測和陽性確認後，由患者自己支付門診治療費用。詳情將與地方自治體協調後，於10日作出正式決定。

新型冠狀病毒目前被歸類為「等同2型」，根據該法下檢查費用和住院費用皆由公費支付。政府計劃未來配合5月8日降級為「5類」後，逐步減輕公共開支負擔，計畫將自費金額降至與流感相同的水準等修正醫療相關制度。

根據日本政府的試算，如果新冠病毒初診的櫃台掛號費用負擔率達到30%，那費用約為2590日圓。5月8日之後，最高費用試算為4170日圓，約調整到與流感首次就診的4450日圓費用大致相同程度。

住院費用亦須由病人負擔，但會給予一定數額的補助，來作為緩和措施。當治療藥等費用超過10萬日以上，則即使在過渡到第5類之後，公費仍將繼續提供補助。各種緩解措施都將在9月底到期，將根據今年夏天的確診情況決定是否延長。



成田機場「PCR中心」展示PCR檢體採取的樣貌＝2020年11月、千葉縣成田市

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