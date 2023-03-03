G20外交部長級會議暫緩共同聲明＝烏克蘭問題對立難解下閉幕

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【新德里時事】在印度首都新德里召開的的二十國集團（G20）外交部長級會議於2日結束，最終沒有發表聯合聲明。就俄國入侵烏克蘭問題上，美歐與俄之間對立持續，爭論不休。最後由主席總結與會國達成的部分協議成果文件，來取代原有的聲明。

擔任主席國的印度外交部長蘇杰生，在總結會議的新聞發布會上承認「坦白地說，大家在烏克蘭衝突問題上存在意見分歧」。外長級會議不發表聯合聲明的情況雖不少見，但自從2月份的G20財長和央行行長會議後，仍未發表聯合聲明，已凸顯嚴重分歧。

與會的美國國務卿布林肯、俄國外長拉夫羅夫和中國外交部長秦剛皆出席會議。來自日本的外務副大臣山田賢司，則是代替因出席國會而缺席的外務大臣林芳正。

除了入侵烏克蘭外，主要討論的話題還包括俄國入侵下，對各國造成的食品和能源價格上漲的影響等問題。

印度在主持會議時就強調，被稱為「Global South」的以南半球為中心的新興和發展中國家的關切問題應該將「反應在討論中」。發展中國家既被歐美疏遠，也被中俄擱置，對入侵烏克蘭的反應同時也存在分歧。作為第三極的勢力，他們不僅左右國際輿論的走向，也在包括印度在內的大國之間變相成為拉鋸。



3月2日、於印度新德里的G20外交部長級會議閉幕後，出席記者會的印度外交部長蘇杰生

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