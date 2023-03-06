「想對日本說聲謝謝」＝當年用「救命簽證」避難、相隔82年的95歲猶太人再訪日

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在第二次大戰期間，當時持外交官杉原千畝（1900-1986）簽發的「救命簽證」後逃避納粹德國的迫害，一度暫居神戶市的猶太人馬歇爾・韋蘭德（95歲）2月底相隔82年再度到訪神戶市。韋蘭德説：「早就想說聲謝謝了，真的發自內心的感謝」。再次對當地居民表達感謝。

在二戰期間，時任日本駐立陶宛考納斯市的領事杉原先生，當年違背外務省政策，簽發受迫害猶太人簽證過境日本。韋蘭德是通過該簽證挽救一條命的人之一。

威蘭德來自波蘭。1939年，當德國入侵波蘭時，他和家人逃到立陶宛。一家人在立陶宛獲得杉原先生的簽證，途經前蘇聯海參崴（符拉迪沃斯托克）後，在福井縣敦賀港登陸，並於1941年春天抵達神戶。在神戶待了半年多後，一家動身前往中國上海。韋蘭德在二戰後移居澳洲，至今仍住在那裡。

他在神戶的記憶之一是在市內「大丸」百貨公司吃炒麵。當他看到當時大丸的照片時，他笑著說：「我真的很喜歡」。他還記得在泡公共澡堂、在寶塚看歌劇的回憶，並說當時「很幸福」。

根據神戶市等介紹，當時有一個名為「神戶猶太共同體」的猶太組織負責接收避難民，並為他們提供食物及衣物。這些人住在旅館和閒置房屋中，並與當地居民互動。該社區共同體的建築在二戰末期由於美軍的空襲中被燒毀，現在只剩下學校法人「電腦綜合學園」（同市）校區內，仍有留下當年石牆。韋蘭德先生用手摸了摸石壁，喃喃自語道：「心中收到感觸」。

在他度過童年的歐洲，俄國仍繼續入侵烏克蘭。他表示「看到這麼多難民出生，並持續受苦，我感到很痛苦」。他將自己的過去經歷交織於一起，露出相當悲傷的表情如此說道。



用手觸摸猶太難民支援的「神戶猶太共同體」留下的石壁，相當有感觸的馬歇爾・韋蘭德＝2月25日、神戸市

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