自衛隊車輛150輛入駐石垣島新駐屯地＝反對派在外抗議

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沖繩縣石垣島在5日，正式向新成立的陸上自衛隊石垣駐屯地交付了約150輛車輛。據了解，其中部分車輛配備了地對艦和地對空飛彈發射器。不少反對配置的市民在現場高喊「不要讓島成為戰場」進行抗議。

同駐屯地將於16日啟用，計劃派出包括飛彈部隊在內的約570名人員。車輛從2月底開始，由民間貨船運送並在石垣港靠岸，並停放在港口週邊。

早上約7點左右，當車輛開始搬運時，約有30多名抗議者站在路上。高喊「不能為戰爭開路」同時，並與縣警機動隊人員發生爭執，在大約30分鐘後該批抗議人士被迫離開。車隊從港口出發、穿越市區，在公共道路上行駛約14公里，到達計劃中的駐屯地點。工作約於上午11點左右完成。

在石垣市內，大約140名反對派抗議人士舉行集會，高呼「我們不需要飛彈基地」下，並在城市中遊行。一位住在該市的婦女（49歲）感到憤怒，她稱：「島民似乎被用作肉盾牌」，並批評市議會之前否決是否讓縣民進行公投的條例案。

另一邊，市內一名自稱參與了駐軍建設的建築工人（57歲）正在觀看遊行和遊行，他表示。「我不希望配備飛彈部隊，但是身為國境的島嶼，無可奈何下而放棄的心情更大」，看到機動隊警員與反對派爭執的場面，他說：「真的有必要這樣嗎？」。



對新設陸上自衛隊石垣駐屯地進駐車輛表示反對的市民們＝5日上午、沖繩縣石垣市



反對陸上自衛隊配置飛彈、在市街地進行抗議的人們＝5日下午、沖繩縣石垣市

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