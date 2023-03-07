日韓重新商談出口管制審查＝過去暫停WTO與半導體材料手續

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日韓兩國政府於6日宣布，有關過去日本對韓國半導體材料的出口限制審查等，未來將很快恢復兩國官員之間的商談。韓國政府宣布，在談判進行期間，將暫停向世界貿易組織（WTO）提交過去有關控訴日本對韓國出口的爭端解決手續案。過去要求韓方中止手續案的日本則作出判斷，認為復談的環境已然準備就緒。

日本經濟產業省發表聲明指出，「（日韓）雙方應該回到2019年7月之前的狀態，將就相關事宜儘快舉行雙邊磋商」。

日本政府在2019年7月，以轉移用於軍事目的等安保問題為由，強化了對韓國3項產品的出口管制，其中包括半導體製造必不可少的氟化氫。韓國也被排除在簡化出口手續的「白國」名單之外。韓國當時強烈反對日本的一系列回應，稱這是對舊徵用工問題的報復措施，並要求撤回。

韓國在2019年9月，正式向世貿組織提起訴訟，抗議日本強化半導體材料的出口管制。此後，日韓雖通過對話尋求解決方案，但韓國態度強硬表示要重啟世貿組織訴訟手續。自2020年3月以來，兩國官員之間就沒有舉行會談。



日本（左）與韓國的國旗

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