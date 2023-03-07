韓國政府宣布「舊徵用工問題」解決方案＝尹總統稱「面對未來的決定」

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【首爾時事】韓國政府在6日，就有關日韓之間最大懸案的舊徵用工訴訟問題，宣布其政府下屬的現有財團將接手來賠償被告之日本企業作為解決方案。尹錫悅總統對此強調說：「這是朝著未來的韓日關係而邁進的決定」。基於此，日本政府則宣布其繼承過去有關於歷史認識的談話和宣言的立場。自2018年韓國最高法院做出最終裁決以來，持續惡化的日韓關係朝著改善邁出一大步。

該賠款將由公益法人「日帝強制動員被害者支援財團」接手，財政資源將由民間企業捐款支付。目前假設由1965年日韓請求權協定中，獲得日本經濟合作的鋼鐵巨頭POSCO等韓國企業的捐贈，而不以被告的日本企業的捐贈為前提。另一方面，出席記者會的外交部長朴振，在記者會上也表示「期待日本企業的自發性捐助」。

此外，朴振還表示，「我們正在考慮自發性為兩國經濟界做貢獻的方式，日本政府對此並不反對」。目前以日本經濟團體聯合會（經團聯）和韓國全國經濟人聯合會（全經聯）共同出資為年輕人設立一個基金等計劃為主。

日韓兩國政府官員說明，預計不會行使過去被告企業所追償的「求償權」。

針對韓國政府的表態，首相岸田文雄6日對記者團表示，他將持續繼承歷屆內閣的立場，包括1998年的日韓共同宣言，當中明確記載「深表反省和衷心道歉」。對於解決方案，他則稱：「對日韓關係恢復健全一事給予正面評價」。對於日韓政府6日宣布將盡快恢復貿易商談，以便緩解先前韓國政府對日本的對韓國出口限制、以及經團聯希望改善關係的舉動，他都表示正面評價。

尹錫悅則是持續強調應對正加速核與飛彈發展的北韓、以及日美韓間的合作。美國總統拜登發表聲明歡迎稱，這是「邁出了重要一步」。韓國政府則是目標放在盡快實現尹錫悅訪日，並重啟日韓領袖間的活路外交。



6日、在首爾就前徵用工問題發表解決方案的韓國外交部長朴振（AFP時事）



與岸田文雄首相（右）握手的韓國總統尹錫悅＝2022年11月、金邊（EPA時事）



6日、在首爾就舊徵用工問題發表解決方案之際，跟韓國政府表達抗議的群眾（AFP時事）

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