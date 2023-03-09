涉嫌拍攝「藏壽司」騷擾影片＝日警以妨礙業務逮捕3人

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涉嫌在大型迴轉壽司店「藏壽司」店內拍下舔醬油機的影片並上傳。在社交網路上干涉店鋪營業，愛知縣警察中區警察署在8日為止，陸續以強行妨礙營業罪逮捕無固定住所的失業者吉野凌雅（21歲）等3人。但未能確定他們是否認罪。

另一名被捕者，是一名無固定住址的失業男子（19歲），因涉嫌強行阻撓業務而被送上家事法庭，另一位是自稱是15歲的女孩。

嫌疑人於2月3日晚上8點45分左右，於藏壽司名古屋榮店（名古屋市中區）以手機拍攝舔醬油影片，並在社交網路上發布。涉嫌讓營運公司處理大量投訴及強行清潔店鋪。

根據警方和其他消息來源稱，三人都是在社交媒體上認識，並一起去這間店。在投稿後的第二天，公司提交一份被害報告，並於警方在5日時逮捕這名男子。同時陸續找到另外2人。

根據藏壽司稱，目前也已確認其他多部滋擾影片，正在與警方協商。該公司在聲明中表示，「我們真誠地希望人們普遍認識到，滋擾行為是一種『犯罪』，並且不該有模仿犯罪的行為發生」。



愛知縣警本部＝名古屋市中區

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