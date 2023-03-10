韓國總統預計16、17日訪日＝與岸田首相會談、「活路外交」重現

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日韓兩國政府於9日宣布，韓國總統尹錫悅將於16日和17日就任後首次訪問日本，與首相岸田文雄會面。基於韓國政府先前宣布解決兩國最大懸案的舊徵用工問題，雙方將確定改善兩國關係。這也是自文在寅總統於2018年5月訪問日本以來，時隔約5年後在日本舉行的日韓峰會。

會議將於16日召開。根據兩國政府官員稱，他們正在協調恢復「活路外交」，即領袖在可以重啟互訪機制。尹總統對此也寄予厚望，首相準備在密切關注國內輿論動向和舊徵用工問題動向的同時，就此舉的利弊等做出最終決定。活路外交始於2004年，但隨著兩國關係惡化，在時任總統李明博於2011年12月訪問日本後就結束。

尹總統以商務訪問的形式訪問日本，到時將由金建希夫人陪同。兩國計劃舉行晚宴。首相9日在首相官邸對記者團表示，「我想以此為契機，努力強化兩國間的關係」。

在記者會上，內閣官房長官松野博一也強調，「韓國是我們在處理各種問題時與之合作的重要鄰國」。有關於此次領袖會談，他表示：「希望日韓關係能在邦交正常化以來的友好合作關係的基礎上進一步發展」。

韓國總統府則表示，「希望兩國克服過去的不幸歷史，走向未來，在擴大安全保障、經濟、社會和文化領域上多方面合作，進一步活躍交流」。



接受記者團採訪回應的首相岸田文雄＝9日下午、首相官邸

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