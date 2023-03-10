日銀持續維持大規模貨幣寬鬆政策＝總裁黑田東彥任內最後會議

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日本銀行在10日，繼與前一天同樣召開金融政策決議會議，會中一致決定維持當前的大規模貨幣寬鬆政策。除了將長期利率波動上限保持在0.5%左右不變外，銀行表示將「繼續貨幣寬鬆政策直到必要的時間點」，以穩定實現2%的通脹率目標。

這是即將於4月8日結束任期的黑田東彥總裁，任內最後一次定期會議。黑田總裁將於10日下午召開記者會，說明該決定的經過。

關於當前的經濟情勢，日本銀行表示，「個人消費儘管受到物價上漲的影響，但增長情勢仍屬溫和」。有關出口和生產則是「或多或少持平」。有關國內經濟前景，日銀預測經濟將「隨著新型冠狀病毒疾病的影響和供應限制的緩解而持續復甦」。

日銀在去年12月，將長期利率波動幅度上限從0.25%上調至0.5%。原先的目標是糾正10年期政府債券的收益率一直保持在低位的「市場紛亂」。今年1月，金融機關擴大「共享抵押供給業務」，以低利率向金融機構提供資金，鼓勵它們購買政府債券。



召開金融政策決議會議、進入日銀總行的總裁黑田東彥＝10日上午（代表攝影）

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