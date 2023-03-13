日本放寬口罩禁令＝室内外皆由「個人判斷」人多場所仍推薦戴上

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新型冠狀病毒防疫對策下，過往被推薦的戴口罩方案將從13日起放寬。政府將在無論室內還是室外都交由「個人判斷」，並建議在擁擠的電車和醫療機構內仍佩戴。新型冠狀病毒自傳播以來已經過去4年，在以戴口罩為前提下，讓日常生活發生巨大變化。

過去關於戴口罩的規定並未有法律約束力，政府日前表示「原則上室外不需要戴口罩，但室內建議戴上」。

將於3月13日生效的新方針中，對於是否戴口罩將交給「個人判斷」，無論穿脫都明確記載「尊重個人的主觀選擇」。

其中，為了有效預防高齡人士等重病高風險人群的感染，日本政府仍將提供一些建議戴口罩示範狀況。比如新幹線列車上和可容納所有人的高速巴士上雖然不需戴口罩，但仍建議在高峰時段乘坐電車和巴士時，以及訪問醫療機構和高齡人士設施時建議佩戴口罩。

原則上，政府也建議有症狀者及陽性者，其同住的家庭成員應暫時避免外出。如果不得已需要外出，比如去醫院等，將會希望戴口罩。

至於經營事業者，如果他們認為出於感染防治對策或有商業上考量必要，「可以要求該使用者或從業員工戴上口罩」。 學校內則是制定新的標準，並將於4月1日起正式實施。學生在上課和其他教育活動中可不需戴口罩，兒童和學生們可以在實施方針的那天前，就可不戴口罩參加畢業典禮。



戴上口罩的人們在熱鬧的銀座街頭＝12日下午、東京都中央區

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