參議院正式將議員GaaSyy除名＝睽違72年再現、全部曠職國會則是首例

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日本參議院15日的全體會議上，正式決定開除「政治家女子48黨」的參議員GaaSyy（本名：東谷義和），這是最嚴厲的紀律處分。議長尾辻秀久並於當眾宣布除名，GaaSyy隨即失去國會議員身份。這是時隔72年國會議員再出現被開除出兩院的首例，也是首例因「缺席」為理由的案件。

自去年7月首次當選以來，GaaSyy從未在國會出席，先前也未回應參議院「公開道歉」的處罰。

投票以記名投票方式進行，共235票贊成，只有「政女黨」的濱田聰一票反對。投票結束後，尾辻議長立即宣布「GaaSyy除名！」。

GaaSyy先生被稱為揭發娛樂圈內幕的「暴露系YouTuber」。過去在參議院選舉中，他代表舊NHK黨參選，該黨以比例代表制獲得28萬多票，讓他首次當選。然而，他始終拒絕返回日本就任，並稱「我保證要在海外的工作」，「我有被不公正逮捕的風險」。

GaaSyy被開除後，將按照舊NHK黨的比例名單，再度確定替補人選。



在參議院本會議上被除名後、遭到卸下的GaaSyy議員姓名標＝15日上午、國會内



GaaSyy（舊NHK党提供）



政治家女子48黨的參議院議員GaaSyy（本名・東谷義和）的「除名」選擇參議院本會議。右前方為GaaSyy的姓名標＝15日上午、國會内

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