疑似牽制日韓領袖會談＝北韓再度發射彈道飛彈，於北海道西邊落下

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【首爾時事】北韓16日早上7時09分左右（日本時間）從平壤近郊發射了一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。在飛行約70分鐘後，預計於上午8點19分左右墜落在北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）附近，防衛省已經對此證實。這是北韓自上月18日以來再度發射洲際飛彈，同時也是今年是第六次發射彈道飛彈。

該飛行距離約1000公里，最高飛行高度超過約6000公里。據了解，該枚飛彈是以比平時更高的角度，接近「傾斜軌道」發射的。韓國軍方同時證實，北韓從平壤順安機場附近發射了一枚洲際飛彈，飛行了約1000公里。

韓國總統尹錫悅將於16日首次訪問日本，並與首相岸田文雄見面。據了解，最新的飛彈發射動作是意圖牽制正改善的日韓關係，與現在的安全保障合作進展。

韓國政府則是召開緊急國家安全保障會議（NSC）常務委員會會議。在前往日本之前出席的尹總統，則是指示美韓要持續進行徹底的聯合軍事演習，並表示持續強化日美韓之間的安全保障合作的決意。



16日，首爾市區內報導北韓發射飛彈時的韓國電視台畫面（AFP時事）

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