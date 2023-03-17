日韓領袖同意重啟關係正常化＝「解決」舊徴用工、岸田首相對此正面評價

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岸田文雄首相16日，在首相官邸與首次訪日的韓國總統尹錫悅舉行會談。兩國領袖確認將致力於日韓關係正常化的政策，日韓關係因舊徵用工問題等而一度惡化。雙方同意恢復「往來外交」，即領袖在兩國之間來回互訪。首相則是加緊準備首次訪問韓國行程，預計將於今年夏天訪韓。

會談由小組會談開始，隨後也舉行全體會議。之後兩方舉行聯合記者會和晚宴。這是國際會議以外，自2011年以來韓國總統首次訪問日本並舉行聯合記者會。

在記者會全體開始前，岸田首相表示，「我想就強化政府間在政治、經濟、文化等廣泛領域上的交流交換意見」。尹錫悅並回應說：「我想與首相密切合作，共同為兩國的新時代而努力」。

近年來，有關二戰時舊徵用工問題一直是日韓間最關心的懸案。日本的立場是，在1965年邦交正常化時所簽訂的索賠協定中已經「解決」，但是在2018年時韓國最高法院命令在韓本企業需要負責賠償，一度讓兩國關係的基礎陷入動搖。

岸田在聯合記者會上稱，他「正面評價」韓國政府提出由韓國財團代為進行賠款事宜作解決方案一事。他並表示日本繼承歷屆內閣的歷史認識，包括1998年的《日韓聯合聲明》，當中明確表示對過去殖民統治「深表反省和衷心道歉」。尹錫悅並稱「這是克服我們兩國不幸歷史，並進入韓日合作新時代的第一步」。

對於韓國財團會對被告企業行使「追索權」要求賠償一事，兩位領袖均否認並稱「沒有想過」。

雙方在會談中討論了未來如何應對朝鮮16日上午發射洲際彈道導彈（ICBM）一事。他們同意加強日美和韓美同盟的威懾和反應能力。鑑於中國的軍事脅迫，他們同意在大約五年內首次恢復外國與國防當局之間的安全對話，並建立經濟和安全對話框架，包括加強尖端技術的供應網絡，如作為半導體。

雙方並同意恢復日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）正常化，該協議的運作先前被凍結。首相並呼籲尹錫悅總統切實執行在2015年日韓就慰安婦問題達成的協議。

上一次雙方往來外交已是在2011年12月，當時的總統李明博在京都與日本首相野田佳彥會見。岸田首相在記者會上表示，「將考慮在適當的時候訪問韓國」，但他補充說，「具體時間尚未確定」。根據首相周邊消息人士稱，會談中也提及邀請尹錫悅於5月出席在廣島舉行的G7峰會。



會談一開始、與韓國總統尹錫悅（左）握手的首相岸田文雄＝16日下午、首相官邸



出席會談的韓國總統尹錫悅（左前起第3人）與首相岸田文雄（右端）＝16日下午、首相官邸



出席聯合記者會的韓國總統尹錫悅（左）與首相岸田文雄＝16日下午、首相官邸

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