地下鐵沙林毒氣事件滿28年＝家屬們稱「絕對不能忘記」―東京

Newsfrom Japan

當年造成14人死亡、6000多人以上受傷的奧姆真理教地鐵沙林毒氣襲擊事件，20日屆滿28年。在事發地點的東京地鐵霞關站（東京都千代田區），家屬之一的高橋Shizue（76歲）女士等人為罹難者哀悼。

上午8點，接近事發時刻時，包括14名車站工作人員默哀，該車站的區長古澤茂明（55歲）獻上花圈。上午10點左右訪問該車站的高橋則說，「越來越多的人不知道這件事。其他邪教問題也正不斷出現，我們絕不能忘記它們」。

1995年3月20日上午，當時的教團幹部等，在三條地下鐵路線途經霞關站的列車上噴灑沙林毒氣。當時任車站副區長的高橋丈夫高橋一正（當時50歲），與代代木鐵路副區長菱沼恆夫（51歲）等人不幸去世。

在奧姆真理教的一系列案件中，包括前教主松本智津夫（63歲）在內的13人被判處死刑，並於2018年7月被執行死刑。



地鐵沙林毒氣襲擊事件滿28年、在東京地鐵霞關站內雙手合十默哀的高橋Shizue女士＝20日上午、東京都千代田區（代表攝影）



地鐵沙林毒氣襲擊事件滿28年、在東京地鐵霞關站內默哀的站務員＝20日上午、東京都千代田區（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]