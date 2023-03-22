韓國回復GSOMIA正常化＝恢復日本為輸出優待國家的先行手段

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【首爾時事】韓國政府在21日通知日本政府，將把暫時中止的日韓秘密軍事情報保護協定（GSOMIA）重新回復正常化。此外，在當天的內閣會議上，總統尹錫悅表示，日本和韓國過去將其排除在合作夥伴國家優惠出口國名單之外，將不等待日本的應對，由韓國先重新啟動對日本的優惠國法律程序。

縱使國內也有批評聲浪，但尹錫悅仍想進一步加快在16日的日韓領袖會議上取得的共識上，持續改善兩國關係。

日本政府在2019年8月，將韓國排除在出口管制優惠國家名單之外。同年9月，韓國作出同樣回應，也將日本排除在外。至於GSOMIA協定，曾因爲日本限制對韓國出口，而由韓國終止程序，但後來美國的強烈反對而暫時停止。

尹錫悅在內閣會議上，以昔日宿敵法國和德國之間的和解為例，並強調，「韓日關係必須克服過去障礙」。並引述在1965年的《日韓請求權協定》中，韓國政府已經代理本國公民的個人索賠，接受日本的援助款等，認為舊徵用工問題「已經解決」，力求與日本的立場相同。

只是韓國國內對首相岸田文雄不直接道歉，僅僅表達對過去言論繼承的行動仍有較大不滿。尹錫悅則認為「日本過去已經對歷史問題進行了數十次的反省和道歉」。並說明「從現在開始，我們應該有尊嚴和自信地回應日本。如果韓國率先排除障礙，日本自然會作出回應」。



韓國總統尹錫悅＝16日、首相官邸

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