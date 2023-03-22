岸田首相閃電訪問基輔＝與澤倫斯基總統會談——宣布持續支持並制裁俄國

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日本首相岸田文雄，21日下午（日本時間當日晚間）閃電訪問烏克蘭首都基輔（Kiev）。他並會見澤連斯基總統，傳達七大工業國（G7）將聯合起來，表達繼續支持烏克蘭和制裁俄國的意願。這是首相首次訪問烏克蘭。他預計將於23日上午經由波蘭返回日本。

岸田首相並造訪基輔附近的布查，當地有許多平民遭殺害。他在教堂獻花並悼念遇難者。

直到首相從羽田出發之前，日本政府都沒有公布訪問基輔行程，也沒有以包機與記者團一同前往。為了徹底管理情報不被洩露，這也是二戰後相當罕見的行為。

外務省在21日下午左右宣布訪問基輔行程，並稱「對烏克蘭人民的勇氣和毅力表示敬意，首相並傳達對日本和七大工業國集團的聲援和堅定支持」。並強調「我們堅決反對俄國通過侵略和武力單方面改變現狀，並重申我們維護基於法治的國際秩序的決心」。

烏克蘭外交部一名高級官員在推特上稱讚首相對基輔的訪問是「歷史性舉動」。



21日、抵達基輔、並接受烏克蘭政府高官迎接的首相岸田文雄（右起第2人）（日本外務省提供）（AFP時事）



21日、造訪過去許多民眾遭到殺害的烏克蘭首都近郊布查、並獻花致意的首相岸田文雄（中央）（路透時事）

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