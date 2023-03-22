日本武士隊奪回「世界第一」＝決賽贏美國7戰全勝奪冠

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【邁阿密時事】第5屆世界棒球經典賽（WBC）決賽，21日（日本時間22日）在美國佛羅里達州邁阿密的LawnDepotPark球場舉行，日本武士隊最後以3-2擊敗美國，繼2006年贏得首屆和2009年贏得第二屆冠軍後，第三次奪冠。從今年在東京舉行的首輪賽事起，日本以七場連勝奪冠。

本屆賽事日本隊在東京巨蛋首輪比賽中取得四連勝，獲得B組第一名。他們八強決賽中擊敗義大利前往美國，而在四強中，他們以逆轉贏下墨西哥。在決賽中，決賽中以兩支全壘打領現下，最後上場的大谷翔平（天使隊）擔任後援贏得比賽。大谷翔平也被選為最有價值球員（MVP）。

除了日本職業棒球的主力球員外，活躍於美國職棒大聯盟的大谷和達比修（教士隊）也參加了比賽。頂著「史上最強」的呼聲，他們贏下以二連霸為目標的美國。栗山英樹總教練成為繼王貞治和原辰德之後，帶領日本取得冠軍的第三位總教練。



拿下冠軍後相當高興的（右上）日本武士隊＝21日、美國佛羅里達州邁阿密

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