譴責俄國，呼籲即刻撤軍＝日烏領袖會談聲明 - 將投入600億日圓補助

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【華沙時事】日本首相岸田文雄，21日下午（日本時間當日午夜至22日凌晨）在烏克蘭首都基輔（Kiev）與總統澤倫斯基舉行會談，兩國並發表聯合聲明。內容強烈譴責俄國的軍事侵略，並要求其立即全面撤軍。首相並宣布，計劃在能源領域額外提供4.7億美元（約600億日圓）的無償援助。

這是首相自去年2月入侵開始以來首次訪問烏克蘭。會談在總統府舉行，其中包括晚宴在內約2小時40分鐘，並舉行聯合記者會。

兩位領袖在聲明中，譴責俄國的舉動是「非法、不公正和無端的侵略」。他們呼籲「立即無條件撤出」整個烏克蘭，包括南部的紮波羅熱核電站，並認為對俄國實施更嚴厲的製裁是不可或缺。兩國並證實之間「堅定不移的團結」。

此外，在中國的軍事威壓下，歐洲和印太地區的安全保障密不可分。兩國確認在維護「基於法治的自由和開放的國際秩序」方面的合作，並批評俄國威脅使用核武器，並同意聯手追究其戰爭罪行。

兩國還將雙邊關係升級為「特殊的全球夥伴關係」。

根據日本政府表示，首相在會談上表示，還將新出資3000萬美元（約40億日圓）用於提供非殺傷能力裝備，並強調「我向烏克蘭人民的勇氣和毅力致敬，」。澤倫斯基總統則是稱讚前來烏克蘭的首相是「國際秩序的守​​護者」，並對日本的支持表示感謝。

首相邀請總統參加將於5月在他家鄉廣島舉行的G7峰會，澤倫斯基並決定在線參與。首相表示「我想表明我維護G7團結的決心」。

◇波蘭成為官方發展援助國

會談結束後，首相乘火車回到波蘭。22日上午（日本時間當天下午），在華沙會見莫拉維茨基總理。首相並表示，波蘭作為支持烏克蘭的基地，增加不少負擔，未來將成為日本官方發展援助（ODA）的目標國家，並表示「讓志同道合的國家團結起來，繼續提供援助很重要」。

隨後，岸田與總統杜達交換意見。並乘坐包機回家。於23日上午抵達羽田機場。

今年1月時，首相在與澤倫斯基的電話中被要求訪問烏克蘭。在俄國入侵之後，日本一度是唯一沒有訪問烏克蘭的G7領袖，但在廣島峰會前不到兩個月終於實現。他從下榻的印度新德里出發，取道波蘭進入基輔訪問。



簽署聯合聲明並握手的首相岸田文雄（左）與烏克蘭總統澤倫斯基＝21日下午、基輔（内閣廣報室提供）



在波蘭總理府接受莫拉維茨基總理（右）歡迎的首相岸田文雄＝22日、華沙

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