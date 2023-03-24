岸田首相國會稱「領導烏克蘭的應對」＝將與中立國家合作，防止規避制裁

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日本岸田文雄首相，23日在參議院預算委員會上說明了閃電訪問烏克蘭的情況。關於其意義，他表示，「日本作為七大工業國集團的主席國，我們能夠表明我們領導烏克蘭對侵略行為的決心」。為了提高對俄國制裁的有效性，他也提出將與中立國家採取合作的政策。

首相稱：「我親眼目睹了俄國侵略下造成的悲劇，親耳聽到發生的事情。這必須盡快停止，我們的國家必須發揮領導作用」。預計在5月於廣島舉行的七大工業國領袖會議上，岸田也表示，「我們將堅決拒絕以武力單方面改變現狀的企圖，以及俄國以核武器相威脅或意圖使用核武器，並表明我們基於法治維護國際秩序的意志」。他在回覆自民黨大野泰正的質詢時做出如此答覆。

首相還表示，他將推進對烏克蘭的援助及對俄國的製裁，以阻止俄國的企圖。「我們將進一步努力，防止俄國透過第三國規避制裁，並破壞其有效性」。他在回答日本立憲民主黨的勝部賢志和日本維新會的淺田均的提問時做出如此答覆。

此外，針對被稱為所謂「Global South」的支援新興和發展中國家的合作，首相表示：「我認為，對於小國和弱勢國家來說，創建一個恪守國際法的社會是很重要的」。

針對淺田均詢問對澤倫斯基總統的印象，岸田首相表示，「我的印象是他是一個正直勇敢的人，正因為他是這樣的領袖，所以才會受到很多人支持」。



在參議院預算委員會上就訪問烏克蘭發表講話的日本首相岸田文雄＝23日下午，國會內。

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