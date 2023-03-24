涉嫌組織犯罪集團的逮捕人數首次跌破萬人 = 史上最低但恐「潛伏化」

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根據日本警察廳的一份報告，指出過去一年警方逮捕的涉嫌有組織犯罪集團成員和準成員人數，比前一年減少了1832人，來到9903人，也是首次低於1萬人。據了解，其中一個主要因素是隨著有組織犯罪集團數量的減少，幫派確切數量也有所減少。

依據被捕者身分細分，當中有21.6%被發現違反《興奮劑管制法》，其次是詐騙14.4%、人身傷害11.5%、盜竊8.6%。

截至去年底，有組織犯罪集團人數也創歷史新低，約為2萬2400人，連續呈現18年下滑。山口組、住吉會、稻川會等六大幫派佔總數的71.9%。平均年齡54.2歲，比10年前增加6.8歲，顯示人口老齡化進程加快。20歲以下的人則佔總數的不到6%。

針對這些趨勢，警視廳分析指出，世界上已經形成了不允許有組織犯罪集團存在的趨勢，這使他們難以運作。另一方面，也有分析指出擔心潛在風險。。

近年來，被警視廳定義為「半黑幫」，通稱為「半灰」的犯罪集團活動日漸活躍。根據了解，其中一些成員確實是有組織犯罪集團的成員，但警視廳沒有透露成員人數或該組織的實力。根據資料顯示很難掌握實際情況，因為它不同於黑幫的金字塔型組織，每次事件成員分佈相當分散。



福岡縣警察搜查人員在當地春日市搜查指定幫派組織工藤會的次級集石田組的辦公室＝2022年11月、福岡縣春日市

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