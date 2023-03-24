涉嫌組織犯罪集團的逮捕人數首次跌破萬人 = 史上最低但恐「潛伏化」
Newsfrom Japan社會
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根據日本警察廳的一份報告，指出過去一年警方逮捕的涉嫌有組織犯罪集團成員和準成員人數，比前一年減少了1832人，來到9903人，也是首次低於1萬人。據了解，其中一個主要因素是隨著有組織犯罪集團數量的減少，幫派確切數量也有所減少。
依據被捕者身分細分，當中有21.6%被發現違反《興奮劑管制法》，其次是詐騙14.4%、人身傷害11.5%、盜竊8.6%。
截至去年底，有組織犯罪集團人數也創歷史新低，約為2萬2400人，連續呈現18年下滑。山口組、住吉會、稻川會等六大幫派佔總數的71.9%。平均年齡54.2歲，比10年前增加6.8歲，顯示人口老齡化進程加快。20歲以下的人則佔總數的不到6%。
針對這些趨勢，警視廳分析指出，世界上已經形成了不允許有組織犯罪集團存在的趨勢，這使他們難以運作。另一方面，也有分析指出擔心潛在風險。。
近年來，被警視廳定義為「半黑幫」，通稱為「半灰」的犯罪集團活動日漸活躍。根據了解，其中一些成員確實是有組織犯罪集團的成員，但警視廳沒有透露成員人數或該組織的實力。根據資料顯示很難掌握實際情況，因為它不同於黑幫的金字塔型組織，每次事件成員分佈相當分散。
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