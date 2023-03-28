日本文化廳於京都開始上班＝中央省廳首次搬遷

Newsfrom Japan

日本文化廳從東京都霞關遷至京都市後，於27日正式運作。該項業務是2016年決定，作為校正公務部門東京過度集中的地區振興努力之一環，這也是中央政府部門和機構首次實現全面搬遷。東京則留下據點後，並可以在網路工作。

新文化廳設在京都府舊警察廳本館內。當天，包括文化廳長官都倉俊一在內的幹部，和此前搬遷的員工等約70人正式開始工作。其餘人員將在接下來的長假期間調動，最終京都將約有390人，東京約200人。

首相岸田文雄，在東京透過視訊會議系統向京都的工作人員發出指示稱：「搬遷將成為推進新文化行政的重大轉折點。我希望你們重新審視文化和藝術的潛在力量，創造新的力量」。他還號召這些人員稱，「作為中央省廳職員工作方式改革的先驅，希望你們實踐柔軟靈活的工作方式」。

這次搬遷的9個部門中，包括政策課和負責文化財產保護的第1課等4課將移到京都。國語科、著作權課等4個部門將留在東京。



文化廳京都的文化廳舍啟用時，都倉俊一長官（前排左）在線上聽取岸田文雄首相指示＝27日上午、京都市上京區



在搬遷後的文化廳前，由文化廳長官都倉俊一（左起第三位）主持新招牌揭幕儀式＝27日上午、京都市上京區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]