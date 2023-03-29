2023年度預算案通過＝114兆日圓創歷史新高—岸田文雄稱「力抗物價上漲」

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2023財政年度預算案，28日在參議院全體本會議上獲得自民黨和公明黨等多數決支持，並獲得通過並實施。一般會計總額為114兆3812億日圓，連續第11年創下歷史新高。少子化對策和防衛力強化對策的相關費用等也被列入議案。

預算案通過後，首相岸田文雄在官邸對記者表示，「希望為早日執行預算案而努力」。他還提及當天決定從2022財政年度的緊急預備金中支出2兆2226億日圓來作為應對物價上漲對策，他稱：「為了保護人們的生命和商業活動，我們將繼續切實應對」。

在2023財政年度預算中，國防費用急增至6兆8219億日圓，比2022財政年度的初始數字增長26%。伴隨著人口高齡化，社會保障費用也創下36兆8889億日圓的歷史新高。為彌補收入缺口，而發行的新政府債券數量為35兆6230億日圓，約三分之一的年度支出依賴債務的既有結構持續中。

而包括日本立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨和日本共產黨皆反對該法案。



參議院全體本會議上就2023年年度預算案成立後、跟眾人致意的首相岸田文雄（右端）起＝28日下午、國會内

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