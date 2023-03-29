外相林芳正預計週末訪問中國＝就遭拘禁日本人一事要求釋放

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日本外相林芳正28日表示，將開始安排本週末訪問中國，會見國務委員兼外交部長秦剛。政府相關人士對此證實。預計他將直接轉達日本對包括沖繩縣和尖閣列島在內的東海局勢的「關切」，並要求早日釋放一名本月被中國當局拘禁，約50多歲日本男子。

這是自2019年12月以來，日本外相時隔約3年3個月再度訪問中國，也是林芳正就任後的首度訪問中國。兩國外交部長先前於2月進行電話會談。

日中之間，岸田文雄首相於2022年11月會見習近平主席，並同意保持密切聯繫，包括在峰會層面，以建立「建設性和穩定的日中關係」。雙方同意繼續協調外長訪問中國事宜。對此，林芳正去年年底曾考慮訪問中國，但因中方情況而推遲。

被拘禁的日本男子是安斯泰來製藥公司的員工。中方聲稱他違反了「反間諜法」，林芳正在28日的記者會上表示，「目前仍未能直接聯繫到他」。

日本政府對中方的立場是，「正是因為有問題和懸而未決的問題，才應主張堅持並進行對話」。會中，林芳正將對中國海警船隻經常性入侵尖閣諸島領海，以及與俄國在日本周邊開展聯合軍事活動等表示關切。預計還將提及台灣海峽「和平與穩定」的重要性。



外務大臣林芳正

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