前國土交通省官員涉民間人事關說＝要求前同事要升任社長

Newsfrom Japan

日本國土交通省前事務次官、現任東京地下鐵會長的本田勝，涉及要求對維護和管理機場基礎設施​​的民營企業「機場設施」公司（東京都大田區）關說，要求將現任副社長的前國土交通省同事提拔為該公司社長。該案件在30日遭到披露。根據該公司表示，本田先生曾說，如果這位前同事能成為社長，「國土交通省會更予以支持」。

根據當天接受採訪的機場設施社長乘田俊明等人表示，本田勝去年12月曾到訪該公司，並與乘田先生會面。並要求在今年6月的行政任命中，希望國土交通省前同事的副社長山口勝弘能升任社長。但該公司拒絕並稱，「會長候選人將由指名委員會決定」。

該公司會長多年來一直是國土交通省前同事擔任為主，但在2021年，出身於日本航空公司（JAL）的乘田俊明打破慣例，成為第一位從民營企業成為社長的人。乘田跟記者表示「我認為不應該在當前的公司治理框架下這樣做」。

日本國家公務員法中，禁止現任員工向有利害關係的企業進行任何要求，但前同事則是例外。對此國土交通省表示，該事件「與現役職員無關」。

本田勝在東京接受記者團採訪時解釋說，是該公司另一名前國土交通省同事稱「希望就社長任命問題與他磋商」。他並稱「我從來沒有利用權力要求任何東西」。另一方面也稱「我的所作所為如果造成疑惑或是任何不高興的地方很抱歉」，表示歉意。



接受記者團採訪的前國土交通省事務次官本田勝＝30日下午、東京都台東區



接受記者團採訪的機場設施公司社長乘田俊明＝30日下午、東京都大田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]