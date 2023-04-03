日本外相要求盡快釋放被拘禁日人＝秦剛稱「依據法律基礎處置」・日中外相會晤

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【北京時事】日本外務大臣林芳正，2日在北京釣魚台國賓館與中國國務委員兼外交部長秦剛舉行會談。林芳正呼籲儘快釋放上個月被中國當局拘禁的日本男子，並要求能與領事會面。秦剛則說：「我們將依法進行處置」。林芳正還談及中國政府公務船一再闖入沖繩縣尖閣群島周圍領海的問題，對此表達「嚴正關切」。

這是兩國外相首次面對面會晤。包括午餐會在內，共計約4小時。

會議開始，林芳正表示，「日中關係面臨諸多挑戰和嚴重懸而未決的問題，處於非常關鍵的階段」。秦剛則說，「願持續推動雙邊關係並克服困難」，兩國外長同意繼續在領袖會議和外長級會議上保持「密切溝通」。

林芳正並對日人遭拘禁案提出抗議，並呼籲確保司法透明。他認為經濟領域的合作和擴大人文交流上需要「創造適當的環境」，必須保障合法的經濟活動。

針對台灣日益緊張的局勢，林芳正強調「台海和平與穩定的重要性」。秦剛表明，「決不能干涉台灣問題」，兩者立場成平行線。林芳正並對中國在南海進出舉動表示擔憂。

在烏克蘭危機上，林芳正闡述日本的立場，包括首相岸田文雄訪問首都基輔。考慮到中國可能向俄國提供軍事援助這點，他敦促中國發揮「負責任的作用」。他並對中俄軍隊在日本周邊的聯合活動表示擔憂。



與中國國務委員兼外交部長秦剛（右）握手的外務大臣林芳正＝2日、北京釣魚台迎賓館（代表攝影・時事）



與中國國務委員兼外交部長秦剛（右）舉行會談的外務大臣林芳正（左）＝2日、北京釣魚台迎賓館（代表攝影・時事）

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