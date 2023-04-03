坂本龍一過世享壽71歲＝YMO、葛萊美作曲獎―抗癌仍持續音樂活動

Newsfrom Japan

曾為電影《俘虜》等多部名作配樂，並作為「黃色魔術交響樂團（YMO）」成員活躍於國際樂壇的音樂家坂本龍一於3月28日去世，享壽71歲。坂本生於東京，葬禮已由近親人士代辦。其所屬經紀公司2日在網頁上公佈消息。

坂本在2014年宣布自己患上鼻咽癌，2021年並確診直腸癌。他一邊與病魔抗爭，一邊繼續音樂活動，今年1月17日剛剛發行了時隔六年的新原創專輯《12》。他還負責了將於6月上映的電影《怪物》（是枝裕和導演）的電影配樂。

在東京藝術大學學習作曲後，坂本於1978年以專輯《千之刃》出道。同年，他與細野晴臣、高橋幸宏組成YMO樂團，引領日本Techno電子流行熱潮並在海外走紅。代表曲《Technopolis》和《東風》皆由坂本先生作曲。

個人音樂活動上，1983年他擔當電影「俘虜」（大島渚導演）所做的配樂主題曲，以令人印​​象深刻的鋼琴旋律成為了名作。1988年憑藉電影《末代皇帝》（貝爾納多·貝托魯奇導演）成為第一個獲得奧斯卡原創作曲獎的日本人。他也在這兩部電影中客串演員。

他擅長各種音樂流派創作，從當代音樂、民族音樂到搖滾、流行音樂和歌謠曲。跟前妻矢野顯子、忌野清志郎等國內外多數音樂人合作、提供樂曲、擔任製作人等，因深厚的音樂功底和出眾的技藝，被譽為「教授」。

他還積極參與環境問題和和平運動。並幫助2011年東日本大地震影響的兒童，擔任「東北青少年管弦樂團」的音樂總監。



坂本龍一



結束演奏的YMO樂團（左起）坂本龍一、高橋幸宏、細野晴臣＝2007年7月、京都市（AFP時事）



在巴賽隆納奧運開幕儀式上擔任指揮的坂本龍一（中央左）＝1992年7月、西班牙・巴薩隆納

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]