中國被拘留日本人與領事面會＝健康狀態良好無大礙

Newsfrom Japan

【北京時事】日本駐中國大使館領事在4日下午，會見遭到中國當局拘留的日本男子，該男曾在安斯泰來製藥公司工作，因涉嫌違反「反間諜法」目前被拘留於北京。該男子稱：「沒有特別的健康問題」。日本政府將繼續提供支持，爭取儘快釋放。日本和中國相關人士已經證實此事。

外務大臣林芳正在訪中期間，2日先與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談，並要求早日釋放該男子並實現讓領事探視。秦剛則回答說：「我們會依法處理」。不過，會談與實現會面的關聯為何尚不清楚，是否會早日釋放目前還不得而知。日本首相岸田文雄3日表示，將「繼續強烈要求中方儘快釋放並讓領事探視」。

這名50多歲的男子，是該公司北京分公司的幹部。今年3月遭到拘留，中國外交部副發言人毛寧當時在記者會上稱，「該男涉嫌從事間諜活動，涉嫌違反反間諜法，已被採取刑事強制措施」，不過具體內容為何並未明說。



中國國務委員兼外長秦剛（右）與外務大臣林芳正＝2日、北京的釣魚台迎賓館

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