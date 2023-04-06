1日走8000歩以上有助於降低死亡率―京都大等團隊研究

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根據京都大學大學院醫學研究科的研究團隊等宣布，即使僅在週末，每天步行8000步以上，也有望獲得一定程度的健康維持效果。針對每週走步數，與10年後死亡風險之間關係的分析結果顯示，步行超過8000步且持續1至2天的人，與步行3至7天的人相比，死亡率下降幅度都差不多相同。該論文已於3月發表在美國醫學會的醫學期刊《JAMA Network Open》上。

此前的研究表明，每天步行超過8000步確實可降低死亡風險，但與步行天數的關係仍尚未闡明。

該研究團隊使用2005年至2006年在美國進行的全國健康調查的數據。調查3101名年齡在20歲及以上（平均年齡50.5歲）的男性和女性步行天數，與10年後死亡風險之間的關係。

比較每週步行8000步以上，從0天、1至2天、3至7天三組死亡率，3-7天比0天低16.5%。、1-2天則是低14.9%。當死亡原因僅限於心臟和血管疾病時，3至7天下降8.4%，1至2天下降8.1%。無論年齡和性別如何，都觀察到類似的趨勢。

根據厚生勞動省表示，20歲及以上的日本人每天的平均步數男性約為6800步，女性約為5800步。

京都大學研究生院助理教授井上浩輔（論文發表時）稱：「沒有必要每天走路有壓力。即使只是在週末，如果人們可以走路都是好事」。

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