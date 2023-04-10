直升機失蹤過72小時＝毫無頭緒、找無人影下現焦躁感

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發生在沖繩縣南端宮古島附近的失踪陸上自衛隊直升機事件，在9日迎來事故發生滿3天，機上10名乘客的安全與否仍是未知。8日晚間一度傳出現場附近有「有人漂浮」的情報，但最後仍沒有找到，搜索的隊員們焦躁感持續出現。

司令部位於熊本市的第8師團（約5000人），師團長坂本雄一將軍（55歲）等10人在6日搭乘直升機後，雷達蹤跡消失在宮古島與橋相連的伊良部島北方海域上。但之前的通訊內容未出現異常，被認為可能是機身在途中突然出現問題。

8日晚間，在伊良部島北部距離失踪地點約4公里，一處稱作「三角點」的懸崖附近，有居民一度目擊到漂浮著一個人形的身影。自衛隊隨即通過直升機和遊艇等搜索周遭海域，但未能獲得任何與失踪人員有關的消息。

一名陸上自衛隊隊員用雙筒望遠鏡不斷凝視大海，出現焦躁的表情稱：「無論如何都要找到它」。一位認識坂本師團長的防衛省幹部則以祈禱語氣表示：「有一點點的線索都好，我相信他們是安全的」。



持續搜索失蹤的陸上自衛隊直升機的自衛隊隊員＝9日上午、沖繩縣宮古島市



持續搜索失蹤的陸上自衛隊直升機的自衛隊隊員＝9日上午、沖繩縣宮古島市



從事發現場海域內回收的疑似直升機油箱零件（第11管區海上保安本部提供）

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