駐日美國大使演講＝將於廣島G7重新確認反核武決心

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美國駐日本大使易曼紐，10日在東京都內舉行的內外情勢調查會上發表演講。他強調了「無核武世界」的理念與基於「核保護傘」的抑制擴大是「並不矛盾」的。而對於七大工業國集團（G7）峰會將於5月在廣島舉行，屆時各國將再次確認不使用核武的立場以及加強防止核戰爭抑制力的重要。

易曼紐指出，峰會地點的廣島具有象徵意義，大家都能理解。「G7集團將再次明確表示，不僅不應使用核武器，而且必須存在強大的威懾抑制力，來迫使核武器國家能遵守（那些相關的）原則」。

2016年時的伊勢志摩領袖會談外長會議，通過了《廣島宣言》，稱「我們與廣島和長崎人民一樣，強烈希望永遠不再使用核武器」。宣言中重申了為無核武世界創造環境的決心。在廣島峰會上，在不使用核武器之路還能走多遠將是焦點之一。

易曼紐在講話中，強烈指責中國對鄰國進行經濟脅迫，稱「中國正在孤立自己」。他表示，應對中國的脅迫將是這次峰會的主要討論議題。他並指出先前一名為日本企業工作的男子在當地遭拘留，批評中國已出現獨裁傾向。



在内外情勢調查會上演講的美國駐日本大使易曼紐＝10日下午、東京都港區



在内外情勢調查會上對談的美國駐日本大使易曼紐（左）與前駐美大使杉山晉輔＝10日下午、東京都港區

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