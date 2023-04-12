日本外交藍皮書＝稱中國為「最大挑戰」、國際社會處於歷史轉折點

Newsfrom Japan

日本外務大臣林芳正，11日在內閣會議上報告2023年版的外交藍皮書。書中指出，中國等新興國家的崛起加劇國家間的競爭，削弱了美國等先進民主國家引領的國際合作趨勢。書中並承認國際社會正處於「歷史轉折點」。

藍皮書將始於2022年2月的俄國入侵烏克蘭描述為「後冷戰時代的終焉」。書中談到聯合國安理會出現的功能不全障礙。這場危機「不能隔岸觀火」，為了進一步遏制「試圖單方面以力量改變現狀」，七大工業國集團（G7）等先進國家將合作繼續對俄國制裁、及對烏克蘭表明支持。

至於中國，根據去年12月修訂的國家安全保障戰略，中國被定位為「有史以來最大的戰略挑戰」。書中對中國加強與俄國在軍事活動上的合作表示「強烈的安保擔憂」。書中還提到「台灣海峽和平穩定的重要性」。同時，書中也明確記載其旨在建立「建設性和穩定關係」的政策。



外務大臣林芳正＝2日、中國・北京

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]