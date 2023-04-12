大型銀行將活用對話型AI軟體＝提高業務生產量能

Newsfrom Japan

大型銀行集團正在考慮未來全面使用可自動生成複雜句子的對話型人工智慧（AI）來製作文章。三井住友金融集團（FG）於11日宣布，將進行實證測試到9月。而三菱UFJ金融集團（MUFG）的目標則是在年底前引進該系統。兩方的目的皆是透過內部操作，來提高公司生產量能。

三井住友金融集團計劃與微軟日本合作，推出自己的對話式AI。未來將通過實證測試明確使用範圍和必要規則，到9月份前，所有員工都可以使用該系統替客戶準備計劃資料和訊息提供。

三菱UFJ金融集團將在今年夏天整備內部網絡的使用環境。除了將支援創立審批請求書外，該公司也在考慮在程式撰寫等方面使用它，以提高系統開發效率。此外，瑞穗金融集團也政在考慮引進它。

有關對話式AI，出於對個人情報保護的擔憂，歐洲和其他地方越來越多地禁止由美國新興公司Open AI所開發的「Chat GPT」。對此，各大銀行則是構建在「集團專用環境下使用，不向公司外部洩露訊息」（三井住友FG稱）的獨有系統。在確認情報的準確性和安全性的同時，各公司也打算在未來擴大於其他用途上。



三井住友金融集團（写真上）與三菱UFJ金融集團

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]