北韓發射彈道飛彈＝日本政府一度預測落入境內隨後修正

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北韓13日上午向日本海發射一枚彈道飛彈。早上7點55分，日本政府通過國家即時警報系統（J-ALERT）呼籲立即疏散，稱一枚飛彈預計將在早上8點左右落在北海道周圍。隨後約20分後官方修正說法，說無落下日本本土的可能。據了解彈道飛彈已經落下。目前沒有任何損壞確認報告。

這是北韓自3月27日以來再次發射飛彈。首相岸田文雄首相全力收集和分析情報，及時向國民提供情報，並徹底確認飛機和船舶的安全。當首相進入首相官邸時，他告訴記者團稱，「已經確認它未飛進我國國家的領域內」。

政府隨後召開國家安全委員會（NSC）4位大臣級會議，並討論應對措施。

防衛大臣濱田誠一告訴記者稱，至少一枚洲際彈道飛彈（ICBM）於上午7點22分左右從北韓內陸地區以高角度向東發射。他並稱「確認沒有飛入專屬經濟海域（EEZ）相關情報」。

內閣官房長官松野博一在記者會上對此批評，稱其為「升級成對整個國際社會的挑釁，令人髮指的行徑」。明確向北韓表示抗議。

有關這次飛彈發射，日本海岸警衛隊援引防衛省消息，於上午7時30分左右表示，有發射彈道飛彈的可能性。J-ALERT於12點55分發布，並於12點56分通過緊急情報網絡系統「Em―Net」傳播，隨後一度稱「預計8點左右落入北海道附近」，但隨後在20分左右於Em―Net表示「已確認落下的可能性已消失」。

對此，松野博一在記者會上說明稱，「在探測到之後，可能落在北海道附近的物體皆已從雷達上消失」。他並稱「該警報是根據J-ALERT及時通知人們危險性而發出的」。他並認為這種反應是適當的。

根據韓國軍方表示，一枚彈道飛彈以中程距離飛行約1000公里。軍方相關人士指出，有可能北韓研製出新型固體燃料型的洲際飛彈。北韓自本月7日以來，始終未通過兩韓通訊網路與韓國方進行通話。



北韓發射飛彈後、接受記者團採訪的首相岸田文雄＝13日上午、首相官邸



出席記者會的官房長官松野博一＝13日上午、首相官邸

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