導演是枝裕和作品「怪物」出展坎城競賽單元＝北野武新作入選其他部門

Newsfrom Japan

即將於5月16日在法國開幕的坎城國際電影展，將展出導演是枝裕和的新電影《怪獸》，角逐最高獎項金棕櫚獎的競賽單元。該影展事務局於13日公佈消息。

導演是枝裕和的作品先前以《小偷家族》獲得2018年的金棕櫚獎。這是他第7度入圍同一類別，也是繼去年獲得最佳男演員獎的韓國電影《嬰兒轉運站》後連續第2年入圍。

《怪物》是一部以深愛兒子的母親及關心學生的老師，以及擁有秘密的兩個孩子的視角，描繪尋找「怪物」的為何的人性電影。劇本由撰寫電視劇「四重奏」的坂元裕二創作，音樂由3月去世的坂本龍一作曲。將於6月2日在日本上映。

競賽單元還入選了由德國導演文・溫德斯執導、以東京澀谷一處公廁為背景的「Perfect Days」（原題）。役所廣司在劇中扮演清潔工角色。

另一方面，在2021年新設立的「坎城首映」（Premiere）類別中，決定放映北野武導演時隔6年的首部新作時代歷史劇《首》。



導演是枝裕和



導演是枝裕和新作電影「怪物」的一場景＝（Ｃ）2023「怪物」製作委員會

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]