直升機事故發現5人蹤影，2人確認死亡＝官方以「飽和潛水」打撈

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陸上自衛隊一架載有10人的直升機，在沖繩縣宮古島附近失踪事故中，自衛隊16日透過潛水員在深海活動的「飽和潛水」進行搜索，潛水員直接確認沉入海中疑似是直升機主體的物件中，並在其周圍發現5個人蹤影。

其中2人被自衛隊給打撈上岸，但均已確認死亡。目前正加緊確認身份是哪位機組人員。其餘3人和飛機的打撈時程也在近一步研擬中。

根據陸上自衛隊稱，這架飛機位於伊良部島以北約6公里處，與宮古島的一座橋相連，位於約106公尺深的海底。上午8點30分左右，海上自衛隊的潛水員先是目視確認機身的一部分。損壞的部分據說是直升機的機身，在環視機身跟機內後，發現5人蹤影。

潛水員先是打撈其中2人，在被運到港口後皆確認死亡。將透過家屬辨認來確認身份。其餘3人將計劃考慮儘速討論打撈的方式，有可能皆被機身結構給夾住。

目前尚有5人未發現，自衛隊將繼續使用聲音探測器和水下無人機持續尋找。飛行記錄器研判仍裝載在飛機上，將是調查事件起因的關鍵。



海上自衛隊艦艇，包括潛艇救助船「Chihaya」號（左）在內，持續確認可能是飛機的機身附近海域進行搜索＝16日上午、沖繩縣宮古島市



收容2位罹難者，停靠在港口的日本海岸警衛隊巡邏艇「Harimizu」號＝16日下午、宮古島市

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