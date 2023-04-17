G7外長級會議開幕＝反對中國「改變現狀」

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七大工業國（G7）外長會議，16日下午在長野縣輕井澤市的一家飯店（酒店）開幕。G7外長並出席以「印度太平洋」為主題的工作晚宴，會中一致反對任何中國以力量單方面改變現狀的企圖。重申台海和平穩定的重要性。

擔任議長的外務大臣林芳正對關於對中國關係指稱，「當下重要的是在全球性問題上共同努力，建立建設性的穩定關係」。G7外長並強烈譴責北韓多次試射彈道飛彈行徑。各國並再度重申聯合對抗中國和北韓的重要性。

考量到俄國持續對烏克蘭進行侵略，林芳正強調稱「我們想表明基於法治的國際秩序的重要性，以及絕不接受透過力量單方面改變現狀的意圖」。他並表示願意強化稱為「全球南方」的新興和發展中國家的參與。

林芳正在16日下午，隨各國外長乘坐特別列車抵達輕井澤。會議將持續至18日，會中也將討論烏克蘭危機等問題，以期於5月舉行的領袖峰會（G7廣島峰會）中討論。有鑑於俄國的核武威脅和北韓的核飛彈發展，各國還將討論未來如何走向「無核武世界」。



七大工業國（G7）外長會議上的歡迎儀式上合影留念的外務大臣林芳正（中央右）與各國外長們＝16日下午、長野縣輕井澤町

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