直升機事故再撈起2人＝預計以民間船將機身打撈上岸

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發生在沖繩縣宮古島附近，一架載有10人的陸上自衛隊直升機失踪事故中，自衛隊17日繼續從海中發現的飛機機體周圍新打撈出2名被認為是機組人員的罹難者。除了確認身份外，還將趕緊把剩下的1人給打撈起來。

陸上自衛隊將委託民間救難公司對飛機進行打撈，21日將確定招標業者。簽約期間預計到6月底，官方目標是盡快回收飛機，調查事故原因。

自衛隊於17日，部署能夠在深海作業的海上自衛隊「飽和潛水員」，繼續在海底搜索飛機。16日在機身周邊發現5人，據了解都是船員，2人被打撈後經確認都已死亡。

根據防衛省官員表示，在17日的工作中又有2人被打撈，但據稱2人都處於心肺停止狀態。自衛隊正在著手確認這4人身份，預計在進行檢查和司法解剖後，會安排他們的家人會面。

官方是在伊良部島以北約6公里處的海底106公尺深處發現這架據信是事故中的直升機機身，伊良部島與宮古島間有座橋相連。搜索方式是通過使用特殊設備適應高水壓的飽和潛水來進行的。



在疑似失事飛機附近海域持續搜索的海上自衛隊潛艇救助船「Chihaya」＝17日下午、沖繩縣宮古島市

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