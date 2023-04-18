岸田首相選舉拉票爆炸事件＝嫌犯疑似對選舉制度不滿而做出犯行

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涉嫌在首相岸田文雄競選現場引發爆炸事件，以強行妨礙業務嫌疑被捕的無職嫌犯木村隆二（24歲），被查出其因年齡等理由，在去年7月無法參選參議院議員。隨後他向神戶地方法院等向國家提出損害賠償，並稱其「違憲」，但最後仍被予以駁回。相關人士18日證實此事。

據了解，據信嫌犯對選舉制度非常不滿，另根據了解，他曾呼籲家鄉的當地國會議員降低候選人年齡。

根據訴訟資料顯示，嫌犯木村去年夏天曾試圖競選參議院議員，但因未滿30歲，也無法準備登記保證金而未能如願。他隨後主張公選法的這些規定因年齡和財產歧視而違反憲法，並要求10萬日圓的精神賠償。該訴訟於2022年6月22日起提出，即參議院選舉宣布的同一天，由本人在未委託律師的情況下提出。

神戶地方法院於去年11月，以公選法的規定合理為由，駁回其訴訟請求。嫌犯木村持續對裁決提出上訴，大阪高等法院擬定於5月作出上訴的決定。



神戶地方法院＝神戶市中央區

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