直升機墜海事故疑發現第6人＝再度確認3人死亡―持續搜索

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發生在沖繩縣宮古島附近，一架載有10人的陸上自衛隊直升機失踪事件，官方在18日從海底發現1位新的機組人員。也是第6位被發現人士。陸上自衛隊（GSDF）並於同日宣布打撈起1人，並確認包括先前打撈的2人在內，共有新增3人死亡。16日發現的5人全部皆確認死亡。

陸上自衛隊等人正就緊打撈第6人，並擴大範圍搜尋4名失蹤隊員。日本海上保安廳在18日也投入大型測量船「平洋」號加入搜索。

該架直升機的機身，是約在伊良部島以北約6公里處的106公尺深處被發現，該島通過一座橋與宮古島相連。根據政府相關人士透露，第6人是由海上自衛隊「飽和潛水員」，透過特殊裝置調整自己的身體以適應水壓，並在飛機周圍搜索時發現的。其他的5人也是在受損機身內外被發現。

根據陸上自衛隊等消息，18日下午，最後1名被困在機身內無法安置的人員被打撈上岸。此前一天被打撈，處於心肺驟停狀態的2人，18日被自衛隊醫務人員同時確認死亡。遺體正由直升機運往沖繩本島，將經由家屬探望確認身份。



在陸上自衛隊直升機失蹤海域附近，持續搜索海底的海上保安廳測量船「平洋」號＝18日上午、沖繩縣宮古島市



搭載遭到發現的隊員，從自衛隊設施出發的陸上自衛隊直升機＝18日下午、沖繩縣宮古島市

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