3月赴日遊客回升至疫情前66％＝回復力道持續強勁

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日本政府觀光局於19日公佈3月份赴日外國遊客人數（預估值），為181萬7500人次，約為去年同個月的27倍。與新型冠狀病毒爆發前的2019年3月相比，2月以來遊客人數大幅上升（約147萬人次），已恢復至65.8%的水準。除亞洲外，來自美國、歐洲、澳大利亞和中東的訪日遊客增加也推高了總數。

隨著櫻花季到來，訪日需求增加，國際觀光郵輪的恢復也做出貢獻。剔除因中國政府限制赴日旅遊而持續低迷的中國旅客（除港澳地區外），復甦率已來到84.2%。去年秋天邊境措施大幅放寬後，復甦的力道正在增強。

若按國家/地區劃分，來自韓國的訪日遊客人數最多，達46萬6800人次，其次是台灣（27萬8900人次）、美國（20萬3000人次）和香港（14萬4900人次）。來自美國的遊客比2019年3月增長15.0%。英國、德國、義大利和西班牙均恢復至比高峰期略低10-15%左右。在疫情大流行前佔總數約30%的中國遊客，則仍是下降89.0%，約為7萬5700人。



外國人觀光客等造成大擁擠的築地場外市場＝3月11日、東京都中央區

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