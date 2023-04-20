日本預計週末前派遣自衛隊飛機前往吉布地＝協助蘇丹日僑撤退

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防衛大臣濱田靖一於20日發布命令，將派遣航空自衛隊運輸機前往鄰國吉布地，為從局勢惡化的非洲東北部蘇丹撤離日本居民做準備，飛機將在當地待命。為了加緊準備，預計週末前就會從日本出發。目前將派遣多架C130和C2運輸機。

吉布地是日本自衛隊在索馬里沿海亞丁灣反海盜行動基地的所在地。自衛隊這次將組建以航空自衛隊空中支援大隊司令官為首的聯合特遣隊。旅行路線等方面的協調將與在吉布地的人員進行。

蘇丹正規軍和準軍事組織「即刻支援部隊（RSF）」之間的戰鬥正在激烈進行。政府19日在首相官邸設立對策室。外務大臣林芳正要求濱田靖一準備派遣給當地日本國民所需的自衛隊飛機。

目前包括大使館工作人員在內約有60名日本國民留在蘇丹。非政府組織NGO和日本國際協力機構（JICA）的僱員及其家人將成為疏散對象。

內閣官房長官松野博一20日在記者會上表示，目前能夠聯繫到所有日本居民。他稱：「我們將盡最大努力確保日本國民的安全，同時與七大工業國（G7）等主要國家密切合作」。



防衛省＝東京都新宿區

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